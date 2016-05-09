Порошенко рассказал, от чего будет зависеть седьмая волна мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения сегодня в музее истории Украины во Второй мировой войне.

По его словам, укрепляя обороноспособность, Украина усиливает контрактно-профессиональную составляющую в формировании армии. Два года назад минимальная зарплата воина снайпера, который принимал участие в АТО составляла 600 гривен. Теперь минимальная - семь тысяч, ее существенно повышено с начала года.

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«В течение апреля-мая демобилизовали почти всех, кого призвали в прошлом году во время четвертой волны мобилизации. Но новой, седьмой волны, обратите внимание, до сих пор не объявили. Уволенных мы заменили профессионалами-контрактниками », - заявил он.

«Мы стараемся минимизировать влияние войны на жизнь каждого украинца. Единственное, чего пока не могу пообещать, - что мобилизации в этом году вообще не будет. Ее перспективы и масштабы будут зависеть не только от наших планов, но и от обстановки на фронте », - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что вместо новой волны мобилизации украинским военнослужащим увеличат денежное обеспечение.