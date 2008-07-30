В Карпатах пройдет кратковременный дождь

31 июля на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в Карпатах, на юге Хмельницкой, Винницкой областей и на севере Левобережья местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в Карпатах 12-17°; в южных областях, в Крыму и на Закарпатье ночью 13-18°, днем 24-29°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 1-2 августа будет небольшая облачность, без осадков, лишь днем 1 августа в Крыму ожидаются отдельные грозовые дожди. Ветер северный, северо-восточный с переходом в западной половине страны на юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывистый. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 16-21°.

3- 4 августа в западных, северных, а 4 августа и в центральных областях пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 20°, 3 августа в восточной части местами 9-11°; днем 3 августа в западной части, а 4 августа и в северных областях 20-26°, на остальной территории и в Закарпатье 24-30°, в южной половине до 33°.

В г. Киеве 31 июля будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

1-2 августа - небольшая облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

3-4 августа пройдет кратковременный дождь, гроза, лишь ночью 3 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 12-17°; днем 3 августа 24-29°, 4 августа 21-26°.