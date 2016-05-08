В столице похитили иностранца - полиция

В столице полиция расследует дело по факту похищения иностранца.

Об этом сегодня сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что похищение произошло возле гостиницы в Печерском районе Киева 6 мая.

«Вчера вечером в управление полиции поступило сообщение от гражданки другого государства о том, что накануне ее муж уехал на встречу, а уже с 22 часов не отвечал на звонки. Около 22:30 на ее мобильный поступил звонок с его телефона, однако женщина ничего не смогла понять, поскольку не знает языка. Еще через час к ней приехал общий знакомый и рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил: если они хотят видеть мужчину, должны готовить деньги», - говорится в сообщении.

Оперативным путем правоохранители установили, что к похищению причастны лица, которые могут передвигаться на автомобиле «Мицубиси» черного цвета. Соответствующие ориентировки были переданы всем автопатрулям, которые несут службу в столице. В конце концов в Подольском районе патруль Управления полиции охраны заметил разыскиваемую машину. В момент ее задержания в салоне находилось двое мужчин. Их доставили в Печерское управление полиции. Сейчас они общаются со следователями.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование по уголовным процессах, начатых по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.