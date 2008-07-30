На Кавказе погибли 5 донецких спортсменов

В горах Кавказа погибли 5 донецких спортсменов – 3 горных туриста и 2 альпиниста-скалолаза.

Как сообщили в экипировочном центре "Вертикаль", "28 июля около 19.00 поступила информация, что погибли два альпиниста Донецкой федерации альпинистов и скалолазов». Альпинисты были на спортивных сборах, которые проводит федерация ежегодно в июле. Спортсмены выполняли маршрут определенной степени сложности и в назначенное время не вышли на связь. Потом они были обнаружены мертвыми, т. е. «ребята сорвались с горы». «У нас проходили официальные сборы, официальные спортивные соревнования, проводимые федерацией», - подчеркнули в «Вертикали», добавив, что обычно в таких мероприятиях участвуют более 100 спортсменов.

Также в экипировочном центре объяснили, что 25 июля на Кавказе в Приэльбрусье погибли горные туристы. «Горный туризм и альпинизм - это разные виды спорта. Да и туристы погибли в другом районе Кавказа - в Приэльбрусье, а наши альпинисты на сборах, проходивших на Кавказе в районе Домбая», - уточнили в «Вертикали».