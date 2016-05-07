Вечный огонь в парке Славы в Киеве накрыли плакатом с изображением Путина

Об этом на своей странице в соцсети написал пользователь Maksim Donotdrinkbeer, в данных которого указано, что он является членом батальойну "Святая Мария".

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По его словам, такая "инсталляция посвящена развенчанию Культа Победобесия и Победы Колымы над Бухенвальдом".

По мнению организаторов, которые накрыли сверху Вечный огонь пятиметровым плакатом с портретом Путина, такая "инсталляция" якобы "символизирует пропаганду оккупанта на костях десятков миллионов своих жертв".