Одесская таможня обратится в НАБУ в связи с решением суда вернуть контрабандистке 60 килограммов янтаря

Об этом УНИАН сообщила начальник Одесской таможни Юлия Марушевская.

«К судье, который принял такое решение, есть много вопросов. Именно поэтому мы сейчас готовим обращение в НАБУ. Мы будем просить антикоррупционное бюро обратить внимание на этого судью и на мотивы, почему такое решение было принято», - сказала Марушевская.

Она пояснила, что задержание упомянутой гражданки и конфискация товара произошли в соответствии со ст. 471 Таможенного кодекса, которая предусматривает наложение штрафа и конфискацию товара в пользу государства.

«Женщина с сумками, полными необработанного янтаря, шла «зеленым коридором», проходя таможенный контроль, заявляя, что ей нечего декларировать. Суд первой инстанции принял решение о том, что она виновна и янтарь необходимо конфисковать в пользу государства», - сказал Марушевская.

В свою очередь, Апелляционный суд области свое постановление о возврате янтаря аргументировал тем, что янтарь, в частности, необработанный, является минералом, а не драгоценным камнем. При этом суд, ссылаясь на ряд законодательных актов и нормативов, в том числе, на «Инструкцию по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к месторождениям янтаря», утверждает, что янтарь не включен в перечень товаров, на которые установлены ограничения по перемещению через таможенную границу Украины.

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Марушевская считает, что суд, принимая постановление о возврате янтаря, ссылается на подзаконные акты, но при этом не берет во внимание Закон Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроль за операциями с ними».

«В этом законе отмечено, что янтарь в сырье, в необработанном и обработанном виде относится к драгоценным камням. То есть, согласно закону, это – драгоценный камень, но они, руководствуясь подзаконным актом, который имеет меньшую юридическую силу, и судья должен был бы об этом знать, заявляет, что янтарь – минерал», - подчеркнула Марушевская.

Начальник таможни считает, что сейчас создан очень опасный прецедент.

«Это по сути санкция, которую выдал одесский суд контрабандистам всей Украины на вывоз незаконно добытого янтаря за рубеж», - считает она.

Марушевская также выразила недоумение тем, что суд не счел нужным истребовать документы на происхождение янтаря.

«Вчера в 22.00 эта женщина вместе с янтарем спокойно покинула территорию таможни и никто на это не реагирует, в том числе, сотрудники СБУ, которые вместе с нами в 2015 году задерживали этот янтарь...», - сказала она.

Руководитель таможни также считает, что Кабинет министров должен обязательно внести янтарь в перечень товаров, экспорт которых запрещен.

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«Если мы на государственном уровне выступаем против незаконной добычи, тогда нужно просто закрыть эту «дырку», чтобы его нельзя было незаконно продавать», - заявила Марушевская, выразив надежду, что СБУ откроет уголовное производство в отношении лиц, которые перевозят янтарь, не имея документов о его происхождении.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Одесская таможня заявила, что Апелляционный суд Одесской области принял решение вернуть 59,8 кг янтаря стоимостью 2,7 млн грн гражданке, которая в ноябре 2015 года пыталась незаконно вывезти драгоценные камни из Украины через международный аэропорт «Одесса».