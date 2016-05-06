В Днепропетровске таксисты сдали полиции пьяного водителя

Как сообщает 056.ua, минувшей ночью автомобилист совершил ДТП, после чего скрылся с места аварии.

Однако далеко уйти нарушителю не удалось: в районе ул. Торговой автомобиль "Дэо Ланос", которым управлял пьяный водитель, был заблокирован несколькими машинами с шашечками.

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По информации таксистов, за полчаса до этого водитель "Ланоса" совершил ДТП на улице Янтарной.

Как сообщал УНИАН, на днях на Черниговщине около полигона "Десна" пьяный военный вылетел в кювет, его пассажир погиб.