В Днепропетровске таксисты сдали полиции пьяного водителя
15:24, 06 мая 2016Общество
155 0
В Днепропетровске таксисты сдали полиции пьяного водителя, совершившего ДТП.
Днепропетровские таксисты не дали пьяному водителю скрыться от правосудия / Фото mns.gov.ua
Как сообщает 056.ua, минувшей ночью автомобилист совершил ДТП, после чего скрылся с места аварии.
Однако далеко уйти нарушителю не удалось: в районе ул. Торговой автомобиль "Дэо Ланос", которым управлял пьяный водитель, был заблокирован несколькими машинами с шашечками.
Читайте такжеВ Днепропетровске задержали женщину, успевшую за 3 часа "заминировать" 6 объектов
По информации таксистов, за полчаса до этого водитель "Ланоса" совершил ДТП на улице Янтарной.
Как сообщал УНИАН, на днях на Черниговщине около полигона "Десна" пьяный военный вылетел в кювет, его пассажир погиб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter