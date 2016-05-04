Около полигона "Десна" пьяный военный вылетел в кювет, его пассажир погиб

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации, 3 мая в селе Виползов Козелецкого района водитель автомобиля Chevrolet Aveo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

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В результате происшествия пассажир автомобиля (военнослужащий по контракту) 1985 года рождения от полученных травм погиб.

Водитель автомобиля, также военнослужащий-контрактник, с травмами разных степеней тяжести был доставлен в военный госпиталь в пгт Десна.

По факту ДТП проводится проверка.