Около полигона "Десна" пьяный военный вылетел в кювет, его пассажир погиб
10:38, 04 мая 2016Общество
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На Черниговщине перевернулся автомобиль с двумя военными, один погиб.
В селе Виползов, граничащим с поселком Десна, военные попали в смертельное ДТП / wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации, 3 мая в селе Виползов Козелецкого района водитель автомобиля Chevrolet Aveo, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
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В результате происшествия пассажир автомобиля (военнослужащий по контракту) 1985 года рождения от полученных травм погиб.
Водитель автомобиля, также военнослужащий-контрактник, с травмами разных степеней тяжести был доставлен в военный госпиталь в пгт Десна.
По факту ДТП проводится проверка.
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