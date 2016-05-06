В Константиновке из гранатомета обстреляли отдел миграционной службы

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня под утро в Константиновке, ул. Белоусова, 10, 9-этажный жилой дом, к цокольному этажу пристроено 2-этажное здание, в котором расположен отдел миграционной службы и магазин, неизвестный произвел выстрел из РПГ в помещение миграционной службы", - написал он.

По словам Аброськина, из граждан никто не пострадал, лишь посыпались стекла оконных проемов миграционной службы.

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На месте работает следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции.

"У нас, у полиции Донетчины, нет другого выхода как ужесточить и еще более активизировать нашу работу на блокпостах и улицах наших городов. Прежде всего - безопасность наших граждан", - заявил также начальник областной полиции.