В районе города Чоп вода поднимется до 10 метров

Сегодня ожидается значительный – до 10 м – подъем воды в районе Чопа, что на Закарпатье. Специалисты заверяют, что реконструированная в прошлом году дамба достаточно высока и крепка, чтобы выдержать наводнение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по информации и связям с общественностью Закарпатской ОГА, на сегодня в Закарпатье остаются подтопленными 27 населенных пунктов в Тячевском и Раховском районах. В целом в воде оказалось 2 тыс. 443 дворохозяйств, подтоплено или повреждено 1 тыс. 307 домов в упомянутых и Хустском районе, а также 3 тыс. 655 га сельхозугодий в Межгорском, Тячевском, Ужгородском и Береговском районах. Теперь без электросвязи остаются 6 населенных пунктов в Тячевском и Раховском районах.

В Раховском районе отселен 71 человек. Ко всем населенным пунктам области обеспечены подъезды. Для ликвидации последствий паводка, в частности расчистки дорог, русел рек, очистки колодцев и дворохозяйств и тому подобного, задействована техника МЧС (20 единиц, в частности, 8 мотопомп), облавтодора (196 ед.), облводхоза (32 ед.) и других служб. В пострадавшие населенные пункты обеспечен подвоз питьевой воды, хлеба, работают полевые кухни.