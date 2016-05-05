В Совете прокуроров Украины избрали председателя

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, такое решение сегодня на своем организационном заседании принял Совет прокуроров во исполнение требований ч. 7 ст. 71 Закона Украины «О прокуратуре».

Также избраны заместитель председателя - прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Харьковской области, Юрий Ковалев и секретар – прокурор Никопольской местной прокуратуры Днепропетровской области Богдан Чегиль.

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Таким образом, Совет прокуроров Украины фактически приступила к исполнению своих обязанностей, отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля делегаты первой Всеукраинской конференции прокуроров в рамках проведения второго этапа реформы органов прокуратуры избрали состав Совета прокуроров и Квалификационно-дисциплинарную комиссию.

В состав Совета прокуроров вошли 13 человек.