Россия прекратила розыск Веры Савченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Надежды Савчено Илья Новиков.

"Розыск Веры Савченко прекращен", - говорится в сообщении.

Новиков опубликовал постановление об отмене розыска сестры Савченко.

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В нем говорится, что 25 марта 2015 года в связи с тем, что ее местонаходжение не было установлено в отношении Веры было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и она была объявлена в розыск, а 28 апреля 2016 года в Грозном узнали где находится сестра Савченко, в связи с чем розыск должен быть отменен.

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Как сообщал УНИАН, Веру Савченко, сестру незаконно осужденной в России украинки Надежды Савченко, не выпускают с территории России. Веру Савченко обвиняют в неуважении к чеченскому суду, где она побывала как общественный защитник украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха. Позже стало известно Вера смогла пересечь границу.