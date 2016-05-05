Все абитуриенты в этом году будут подавать документы на поступление в вузы через Интернет

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила во время заседания Кабинета министров, информируя об особенностях проведения вступительной кампании в 2016 году.

Гриневич отметила, что абитуриенты могут подавать до 15 заявлений на поступление без ограничения количества учебных заведений. Таким образом, абитуриенты смогут больше концентрироваться на конкретной специальности при поступлении.

Также отменено внеконкурсное поступление в высшие учебные заведения, зато введена система поступления по квотам для лиц, имеющих заболевания, препятствующие прохождению ВНО, детей-сирот и участников боевых действий.

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Министр обратила внимание на то, что в настоящее время продолжается тестирование системы, которая выполняет распределение государственного заказа с учетом приоритетности поступающих с высокими баллами непосредственно в электронной базе.

Гриневич отметила, что несколько последних лет программное обеспечение Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) фактически разрабатывалось и находилось в собственности частной фирмы.

«Мы убеждены, что программное обеспечение государственной базы, которая содержит все данные наших выпускников, студентов и преподавателей, должно сопровождаться исключительно на государственном уровне», - подчеркнула министр.

По ее словам, в госбюджете предусмотрены средства на выкуп программного обеспечения у частных владельцев.

Гриневич отметила, что была проведена работа по экспертной оценке стоимости ЕГЭБО, а также правовая оценка договора о выкупе технического обеспечения базы.

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Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал позицию министра образования и науки и поручил Министерству юстиции Украины совместно с МОН как можно быстрее проработать вопрос выкупа программного обеспечения ЕГЭБО.

Как сообщал УНИАН, по данным МОН, в этом году школу оканчивают более 200 тыс. выпускников.