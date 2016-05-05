В Украине пройдет кампания "18 мая мы все – крымские татары"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

«Депортация 18 мая 1944 года - это страница в нашей истории, которую мы всегда будем помнить. Это то преступление, которое будет на генетическом уровне заставлять нас рефлексировать», - сказала она.

Джапарова отметила, что кампания пройдет под лозунгом: «Я пережил геноцид» и направлена на информирование о «преступлении, имевшем место в истории».

«Но я не могу не проводить параллелей с сегодняшним днем. Ведь то, что сегодня происходит в отношении крымских татар, - это то же преступление», - сказала она и добавила, что оккупационная власть Крыма избрала для себя путь «выжимания» крымских татар.

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Кампания, сообщила Джапарова, будет состоять из нескольких частей. Первая из них – «бордовая» под названием «Я пережил геноцид». В рамках этой части по всей Украине будет установлено около 300 билбордов и ситилайтов с изображением 10 фотографий свидетелей событий 1944 года.

«Это бабушки и дедушки, которые живут в Крыму. Это пять женских и пять мужских лиц, различных по своей внешности. Они представляют различные регионы Крыма: от южного побережья до степной части Крыма», - сказала она.

Джапарова добавила, что эта часть кампании проводится с целью показать обществу, как выглядят люди, которые пережили депортацию.

Кроме того, подготовлено пять видеороликов, которые 18 мая несколько раз в день планируется транслировать на телеканалах. Как отметила первый заместитель министра, цель кампании - «консолидировать украинцев, показать, кто такие крымские татары, что они пережили».

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«Восстановить рефлексию между украинским народом, который пережил геноцид, такое же преступление – Голодомор 1932-1933 годов – и депортацией 1944 года», - отметила Джапарова.

В свою очередь член Меджлиса крымскотатарского народа, главный редактор интернет-издания QHA Гаяна Юксель отметила, что сейчас та беда, которая пришла в дома крымских татар в 1944 году, повторяется и сейчас».

«Параллель депортация-1944 – оккупация-2014 – это не просто искусственно созданные сравнения или вымысел. Это та реальность, в которой находятся наши люди, наш народ», - сказала она и добавила, что давление на крымских татар продолжается.

Юксель отметила, что Меджлис совместно с украинским правительством готовит комплекс мероприятий ко Дню памяти жертв депортации. Частью этих мероприятий является кампания «18 мая мы все – крымские татары». На материковой части Украины, сообщила она, состоится ряд мероприятий, посвященных трагической дате. Мероприятия планируют в Киеве, Львове, Мелитополе, Харькове, в Геническом районе Херсонской области.

Также память жертв депортации будут чтить в крымскотатарской диаспоре, в частности, в Турции (Анкара, Стамбул), Германии, Канаде и США.

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Вместе с тем Юксель отметила, что важной составляющей этой работы остается обращение к соотечественникам, которые остались во временно оккупированном Крыму.

По ее словам, на полуострове не должны забыть события мая 1944 года, и Меджлис обратится к крымским татарам с призывом почтить память жертв депортации.

В то же время Джапарова отметила, что «крымским татарам запрещают помнить этот день».

«Запрещают собираться на митинги, как мы это делали традиционно 23 года. И это были абсолютно мирные митинги, несмотря на то, что десятки тысяч людей выходили на центральную площадь Симферополя и вспоминали», - сказала она и добавила, что оккупационная так называемая «власть» Крыма считает, что необходимо «объявлять более позитивные праздники» вместо того, чтобы вспоминать о депортации.

Также Юксель сообщила, что 18 мая в 19.00 в Киеве на Майдане Незалежности состоится траурный митинг и акция «Зажги огонек в своем сердце».

«Плюс официальные мероприятия, реквием, куда будет приглашен украинский политикум, представители крымскотатарского народа», - добавила она.

Кроме того, Юксель призвала в 12:00 18 мая объявить минуту молчания в память о жертвах депортации.

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