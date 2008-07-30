Колония оплатила иск против правозащитников денегами узников?

Ленинский районный суд Винницы оставил без рассмотрения исковое заявление Стрижавской исправительной колонии №81 Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области к Винницкой правозащитной группе о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе.

Согласно информации ВПГ, иск был подан с нарушением правил подсудности, что сделало невозможным его рассмотрение судом общей юрисдикции.

Стрижавская исправительная колония требовала от винницких правозащитников опровержения информации о нарушении прав узников, к проверке которой призывали правозащитники, одновременно претендуя на 100 тыс. грн. моральной компенсации.

"Первый за историю Украины судебный иск государственного учреждения к правозащитной общественной организации продемонстрировал всю глубину «беспредела» системы. Оказалось, что государственное учреждение уплатило 5 тыс. грн. государственной пошлины не за бюджетные деньги, а из денег, заработанных осужденными», - заявил координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий ГРОЙСМАН. По его словам, плательщиком судебного сбора была не колония, а предприятие при колонии, где работают осужденные.

Ранее обеспокоенность иском тюремной администрации к правозащитникам выразили ряд организаций, в том числе международных. В частности, международная организация Human Rights Watch призвала Стрижавскую исправительную колонию №81 немедленно отозвать судебный иск против Винницкой правозащитной группы.

"Колония преследует в судебном порядке Винницкую правозащитную группу, пытаясь остановить ее правомерную деятельность по информированию о возможных случаях пыток», - заявил исследователь Human Rights Watch по Украине Джейн Б`ЮКЕНЕН . По его словам, этот случай может стать опасным прецедентом попытки правительственных чиновников придушить заявления и действия, направленные на критику властей.

Human Rights Watch заявляет, что хотя свобода высказываний может быть ограниченной с целью защиты репутации других, это не может распространяться на сообщение об обвинении в пытках и на призывы к правительству о реагировании на них.