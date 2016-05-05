В Украине стартовало внешнее независимое оценивание

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования длится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания – 11:00.

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Вход участников к пунктам тестирования будет происходить при наличии следующих документов: сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в Сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

В случае отсутствия сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или предъявления копий этих документов абитуриент к пункту прохождения ВНО не допускается.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не должен иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.