Юшенко направил телеграмму главе Кировоградской ОГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил хлеборобов Кировоградской области с первым собранным миллионом тонн зерна нового урожая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в телеграмме, направленной В.ЮЩЕНКО в адрес председателя Кировоградской ОГА Василия МОЦНОГО.

«Ваше высокое достижение стало возможным благодаря высокоэффективному ведению хозяйства и неутомимому труду. Благодарю вас за любовь к родной земле, за продолжение славных традиций украинского хлебороба, за весомый вклад в рост экономики государства», - говорится в телеграмме главы государства.