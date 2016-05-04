Днепропетровские предприниматели смогут пожаловаться мэру города на поборы и взяточничество

Отныне представители мелкого бизнеса смогут пожаловаться мэру на людей, предлагающих им оплатить содействие в решении вопросов с организацией и работой торговых точек, на электронный адрес: stopcorruption.dp@gmail.com. Об этом Борис Филатов сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook.

Под пристальным вниманием городского головы окажутся сотрудники городских служб и учреждений, депутаты горсовета и просто «решалы». Власти города обещают свое содействие всем, кто готов предоставить доказательства противоправных действий указанных лиц и обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Борис Филатов отметил, что предпринимателям, которые готовы завить о коррупции, гарантирована защита и конфиденциальность. Анонимные обращения рассматриваться не будут.

Читайте такжеФилатов признался, что был несчастлив в Раде, сравнив ее с большой переменой в школе

Кроме того, по сведениям городского головы Днепропетровска, за последние 2 с половиной месяца ни один работник департамента потребительского рынка и услуг, управления торговли горисполкома и коммунального предприятия «Благоустрий» не получал взяток за решение вопросов с узакониванием киоска или места сезонной торговли, включая передвижные автокофейни, организацией летней торговой площадки и т.д. «Мы оказываем полное содействие людям, которые хотят работать, зарабатывать, но при этом не нарушают правила и платят в местный бюджет», – подчеркнул Борис Филатов.