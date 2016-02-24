Филатов заявил, что депутатам в горсовете Днепропетровска удалось сформировать коалицию

Городской голова Днепропетровска и член президиума политсовета УКРОПа Борис Филатов сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что депутаты городского совета подписали коалиционное соглашение, и, следовательно, горсовет наконец-то начнет работать.

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По словам мэра, документ подписали 35 местных депутатов. Работать на благо родного города договорились представители фракций «Украинское объединение патриотов – УКРОП», «Объединение «Самопомич» и львиная доля депутатов, избранных от «Оппозиционного блока». Подписание эпохального для нынешнего горсовета соглашения провели в помещении Днепропетровской облгосадминистрации.

По убеждению Бориса Филатова, это соглашение является основой для работы коалиционного большинства в горсовете.

«Здесь собрались депутаты, которые формируют промэрскую коалицию. Я рад, что нам удалось собрать большинство. В декабре фактически был открыт «ящик Пандоры», и отголоски этого ощущаются и сейчас», – отметил городской голова.

Борис Филатов также добавил, что, чтобы избежать спекуляций и не вступать в противоречие с законодательством, сегодняшняя встреча депутатов – это не выездная сессия. Ключевые вопросы, в частности, новый регламент и структура горсовета, будут вынесены на голосование 29 февраля в сессионном зале горсовета.

Тем временем во фракции «Объединения «Самопомич» провели свое заседание и заявили о поддержке разблокирования работы городского совета. По словам депутата Артема Хмельникова, подписанное коалиционное соглашение станет началом нового витка работы горсовета. «Мы поддерживаем инициативу городского головы, депутатских фракций, а также групп, которые здесь присутствуют. Мы готовы поддержать тот регламент, который консолидировано разработали депутаты от УКРОПа, группы депутатов «Оппозиционного блока» и фракции «Самопомич». 99,9% всех предложений там было учтено», – сообщил депутат. Также он отметил, что количественный состав исполкома, структура горсовета и назначение заместителей – это прерогатива городского головы.

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В свою очередь, заместитель городского головы Светлана Епифанцева, избранная от «Оппозиционного блока», подчеркнула, что депутаты от «Оппоблока», которые откликнулись на просьбу наладить работу и поставили свои подписи под коалиционным соглашением, приняли правильное решение. «Хотелось бы конструктивной работы. Мы не хотим быть в деструктиве. Мы хотим, чтобы город работал, чтобы был согласован бюджет, чтобы мы снова могли ремонтировать дороги и освещение, – чтобы работа городского хозяйства была налажена», – прокомментировала подписание коалиционного соглашения Светлана Епифанцева.