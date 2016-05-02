Вблизи Куликового поля в Одессе обнаружили пакет с тремя гранатами - полиция (фото)

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области со ссылкой на начальника регионального главка полиции Гиорги Лорткипанидзе.

"С утра нахожусь на Куликовом поле вместе с заместителем министра Яровым Сергеем Анатольевичем. В 7:55 на линию "102" поступило сообщение о минировании. Во время проверки прилегающей территории в подземном переходе возле железнодорожного вокзала был найден пакет с гранатами", - сообщил Лорткипанидзе.

На данный момент продолжается проверка Куликового поля и прилегающей территории. Руководитель главка просит граждан, которые приходят на Куликово поле, отнестись с пониманием к тому, что допуск на данную территорию ограничивают правоохранители.

Как отметил Лорткипанидзе, на данный момент повторно проводится проверка прилегающей территории, подземных переходов, помещений Дома профсоюзов.

В частности, три гранаты были обнаружены в подземном переходе, который соединяет вокзал и Куликово поле.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром поступило сообщение о минировании Куликового поля, на котором должны состояться массовые акции в связи с 2-й годовщиной трагических событий, во время которых в городе погибли 48 человек.

Сегодня безопасность в Одессе обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.