В Одессе полиция проверяет информацию о минировании Куликового поля.

Как сообщает сайт ГУ Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 13.30 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что территория Куликова поля заминирована.

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На место выехали специалисты, которые проверяют территорию Куликова поля на предмет наличия взрывоопасных веществ.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Столкновения начались в центре города, где было застрелено несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, где располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды уголовного производства о массовых беспорядках.