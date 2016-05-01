В Одессе пытались сбыть фальшивые 50 тысяч долларов из "ДНР"
В Одессе задержали трех человек при попытке реализовать фальшивые 50 тыс. долл., изготовленные на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала сегодня в Facebook.
"Организатором сделки был действующий подполковник одного из подразделений полиции, который работал в сговоре с бывшими сотрудниками органов МВД, которые изменили присяге, остались на территориях т.н. "ДНР/ЛНР" и временно оккупированной АР Крым", - проинформировала она.
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По оперативным данным, злоумышленники планировали также переправить с территории т.н. "ДНР/ЛНР" еще около 5 млн грн, которые были оставлены и поврежденные специальным раствором банковскими учреждениями Украины при эвакуации в ходе боевых действий.
По результатам спецоперации зарегистрировано уголовное производство.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.