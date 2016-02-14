В пункте пропуска "Меловое" в машине жителя Донецкой области найдены $30 тысяч
13:49, 14 февраля 2016Война
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Сегодня, 14 февраля, в пункте пропуска "Меловое" пограничники Луганского отряда совместно с представителями таможни обнаружили значительное количество иностранной валюты в автомобиле жителя Донецкой области.
Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной пограничной службы, во время проверки автомобиля «Рено», который направлялся в Украину, обзорной группой в салоне автомобиля был найден тайник с $30 тыс.
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Транспортное средство и деньги переданы представителям фискальной службы для принятия правового решения, отметили в ведомстве.
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