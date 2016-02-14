В пункте пропуска "Меловое" в машине жителя Донецкой области найдены $30 тысяч

13:49, 14 февраля 2016
Война
1540

Сегодня, 14 февраля, в пункте пропуска "Меловое" пограничники Луганского отряда совместно с представителями таможни обнаружили значительное количество иностранной валюты в автомобиле жителя Донецкой области.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной пограничной службы, во время проверки автомобиля «Рено», который направлялся в Украину, обзорной группой в салоне автомобиля был найден тайник с $30 тыс.

Читайте такжеСБУ задержала в зоне АТО автомобиль с гранатами и 200 тысячами гривеньВладельцем средств оказался житель Донецкой области, 1971 года рождения.

Транспортное средство и деньги переданы представителям фискальной службы для принятия правового решения, отметили в ведомстве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter