Украина привлекла морские силы и авиацию для охраны акватории Черного моря (видео)

Поэтому морские силы и авиация будут применяться ежедневно в течение всех майских праздников, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отмечается, что меры усиления осуществляются в едином оперативном замысле с другими правоохранительными органами.

Так, для прикрытия подступов с моря на сегодня задействовано 5 тактических групп кораблей и катеров морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

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"Также в воздухе находятся самолеты "Даймонд" для мониторинга ситуации в территориальном море и на админгранице с АР Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, только вчера пограничная авиация совершила три полета и обследовала 4 тыс. 800 км2 территориального моря Украины, 2 тыс. 340 км2 Азовского моря и 135 км государственной границы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесском регионе пограничники на время майских праздников перешли на усиленный вариант несения службы. Цель мероприятий - недопущение проникновения под видом мирных граждан террористов и провокаторов, а также провоза оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу.