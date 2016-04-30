Пограничники усилили меры безопасности на госгранице в Одесском регионе

В Одесском регионе пограничники на время майских праздников перешли на усиленный вариант несения службы.

Как сообщили УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, на время Пасхальных и майских праздников пограничники значительно усилили меры безопасности на госгранице.

Читайте такжеВ Одессе суд ограничил проведение массовых мероприятий 2 мая возле мэрии

Цель мер - недопущение проникновения под видом мирных граждан террористов и провокаторов, а также провоза оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу.

«Порядок реализации этой задачи был обсужден на совещаниях с руководителями органов местного самоуправления и правоохранительных органов. На период повышенных рисков в пунктах пропуска пограничники будут использовать переносные устройства для проведения тщательной проверки документов лиц по имеющимся в Госпогранслужбе базах данных», - отметили в секторе.

В то же время будет обеспечено круглосуточное дежурство ситуативных групп для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных (нестандартных) ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе.

Как отметили в секторе, во взаимодействии с Вооруженными силами и другими военными формированиями пограничники проводят совместные действия и оперативно-профилактические мероприятия.

С целью отслеживания обстановки на южной границе страны спланировано ежедневное применение авиации в течение всех майских праздников.

«Уже с сегодняшнего дня самолет «Даймонд Д-42» осуществляет мониторинг надводной обстановки территориального моря и контроль режима с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым. Также задействованы вертолет Ми-8 для контроля приднестровского сегмента украинско-молдавского участка границы», - пояснили в ведомстве.

Читайте такжеВ Одессе на Куликовом поле силовики провели показательное построение (фото, видео)

Во взаимодействии с авиаторами действуют также пограничники Одесского отряда морской охраны. В частности, в течение майских праздников корабли и катера морской охраны будут патрулировать морские районы и реку Дунай с целью усиления контроля за подступами к Одессе с моря, исключения провокационных и диверсионных действий со стороны террористов, обеспечения соблюдения всеми плавсредствами пограничного режима и режима государственной границы.