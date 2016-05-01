Православные христиане и греко-католики отмечают Пасху

Воскресение Христово или Пасха является главным христианским праздником. По словам святителя Григория Богослова, Пасха – "праздников праздник и торжество торжеств", в котором христиане празднуют "само воскресение, не ожидаемое еще, но уже свершившееся, которое примиряет собой весь мир".

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По словам Святителя Иоанна Златоуста, "мы празднуем смерти умервщление".

Праздник Пасхи пришел из Ветхого Завета. Оно было связано с закланием непорочного агнца во время исхода евреев из Египта. Ветхозаветное заклание пасхального агнца было пророческим прообразом другой, высшей жертвы, которая дала новую жизнь всему человечеству. Такую жертву принес Бог, который воплотился и был распят на Голгофском Кресте за всех людей.

Праздник Пасхи - один из древнейших церковных праздников. Точное время празднования Пасхи определил I Вселенский собор, который постановил, чтобы все христиане праздновали Пасху в первое воскресенье после весеннего равноденствия и первого мартовского полнолуния.

В пасхальную ночь христиане участвуют в Таинстве Причащения, которое является духовным центром праздника.

В храмах освящают Пасхальную корзину, в которую кладут пасхальные куличи, сливочное масло, сыр, домашние колбасы или запеченное мясо, соль, хрен и, обязательно, крашенки и писанки. Также в корзину принято класть веточку вечнозеленого растения, например, самшита. Накрывают корзину вышитым полотенцем. Перед посвящением полотенце снимают и ставят зажженную свечу.

Всю пасхальную неделю звонят во все колокола.

30 апреля вечером делегация священников Украинской православной церкви Киевского патриархата прилетела из Иерусалима с тремя лампадами с Благодатным огнем.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил прямо в аэропорту дали верующим, которые встречали делегацию, поджечь свечи от священного огня.

Далее Благодатный огонь повезли во Владимирский кафедральный собор в Киеве. Уже ночью его повезли и на западную Украину, в частности в Луцк.

А уже после Пасхи делегация из священников повезет огонь в зону АТО. Там, на передовой, свою службу несут и капелланы Киевского патриархата.