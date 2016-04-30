Благодатный огонь из Иерусалима прилетел в Киев (видео)

В аэропорту "Борисполь" рейс встретили корреспонденты ТСН.

Священники прилетели обычным, регулярным рейсом. Лампады для огня сделаны специальные – плотно закрыты для безопасности полета. Митрополит Луцкий и Волынский Михаил прямо в аэропорту дал верующим, которые встречали делегацию, поджечь свечи от священного огня.

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Далее Благодатный огонь повезут во Владимирский кафедральный собор в Киеве. Уже ночью его повезут и на западную Украину, в частности в Луцк.

А уже после Пасхи делегация из священников повезет огонь в зону АТО. Там, на передовой, свою службу несут и капелланы Киевского патриархата. Поэтому у воинов, которые защищают Украину, также будет возможность разделить частичку Благодатного огня.