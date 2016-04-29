На Харьковщине замначальника колонии задержали на взятке от осужденного в 5 тысяч долларов (фото)

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Согласно сообщению, установлено, что в апреле 2016 года подполковник А. потребовал от осужденного неправомерную выгоду в сумме 5 тысяч долларов за снятие ранее наложенных взысканий, составление положительной характеристики и документов, необходимых для условно-досрочного освобождения.

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Сегодня, 29 апреля, подполковника задержали непосредственно после получения неправомерной выгоды, а денежные средства изъяты, подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.