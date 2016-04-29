В Одессе 2 мая будут задерживать граждан в балаклавах

Об этом заявил в ходе пресс-конференции начальник ГУНП в Одесской области Георгий Лорткипанидзе, сообщает Думская.

Он добавил, что правопорядок в Одессе будут обеспечивать 3 тысячи правоохранителей, включая бойцов Национальной гвардии. Им приказано задерживать граждан, скрывающих лицо и не имеющих при себе документов, удостоверяющих личность.

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В свою очередь, начальник областного управления СБУ Сергей Батраков рассказал, что с сегодняшнего дня и до Дня Победы ведомство переходит на круглосуточный режим работы.

«Нам приданы дополнительные силы — это и бойцы «Альфы», и оперативные сотрудники из центра. Дополнительно задействовано порядка 300 человек», — отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на майские праздники улицы будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике.