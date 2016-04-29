В Одессе 2 мая будут задерживать граждан в балаклавах
Во вторую годовщину одесской трагедии на Куликовом поле установят рамки металлодетекторов, через которые придется пройти всем желающим почтить память погибших.
Об этом заявил в ходе пресс-конференции начальник ГУНП в Одесской области Георгий Лорткипанидзе, сообщает Думская.
Он добавил, что правопорядок в Одессе будут обеспечивать 3 тысячи правоохранителей, включая бойцов Национальной гвардии. Им приказано задерживать граждан, скрывающих лицо и не имеющих при себе документов, удостоверяющих личность.
Читайте такжеВ Одессу уже прибыла легкая бронетехника с военными - СМИ
В свою очередь, начальник областного управления СБУ Сергей Батраков рассказал, что с сегодняшнего дня и до Дня Победы ведомство переходит на круглосуточный режим работы.
«Нам приданы дополнительные силы — это и бойцы «Альфы», и оперативные сотрудники из центра. Дополнительно задействовано порядка 300 человек», — отметил он.
Как сообщал УНИАН, в Одессе на майские праздники улицы будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике.