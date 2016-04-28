В Одессе на майские праздники улицы будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике

В Одессе во время майских праздников улицы будут патрулировать антитеррористические группы на боевой технике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных горожан в город прибыли дополнительные силы и средства.

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«Уже сегодня улицы города будут патрулироваться мобильными контртеррористическими группами на боевой технике. Просим с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности, ведь это - жизнь и здоровье каждого из вас», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве акцентировали, что на майские праздники Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами будет работать в усиленном режиме для предотвращения возможных террористических проявлений и провокаций.

Сотрудники СБУ просят граждан быть бдительными, соблюдать меры безопасности во время пребывания в общественных местах, а также не поддаваться на любые провокации.

В случае выявления оружия, средств поражения, взрывных устройств или других подозрительных предметов, а также наличия информации о пребывании в регионе подозрительных лиц, информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной и иной противоправной деятельности, просят обращаться на «горячую» линию управления СБ Украины в Одесской области или линию «102».

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге начальник Национальной патрульной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что на майские праздники, прежде всего 2 мая, охрану правопорядка в Одессе будут обеспечивать около 3 тыс. правоохранителей.

Председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин сообщил, что в Одессе на майские праздники также будут дежурить 140 сотрудников ГСЧС и более 20 единиц пожарно-спасательной техники.