Киево-Печерская Лавра - в десятке памятников под угрозой разрушения

Еженедельник “Комментарии”, опросив экспертов, составил перечень десяти объектов историко-культурного наследия Украины, которые могут повторить судьбу генуэзской крепости Чембало в Крыму, где недавно из-за сильного ливня обвалилась часть ее башни.

Издание называет инцидент с крепостью Чембало символом наплевательского отношения украинской власти к богатейшему историко-культурному наследию. На реконструкцию и консервацию крепости Чембало в 2004-2007 годах было потрачено 400 тыс. грн. Основная часть этих средств пошла на строительство обзорной площадки и лестницы крепости, на укрепление же главной башни крепости денег не хватило.

Еженедельник отмечает, что в Украине почти 60% памятников национального значения находятся в неудовлетворительном состоянии, а 10% — в аварийном, а государственная забота о запущенной инфраструктуре культурного наследия сводится, в основном, к скромным финансовым инъекциям, предоставлению национального статуса и переподчинению.

По версии “Комментариев” в десятку памятников, которые по нерадивости властей может утратить, входят такие известные объекты как Киево-Печерская Лавра, Андреевская церковь в Киеве, Подгорецкий замок во Львовской области.

В частности, Подгорецкий замок внесен в составленный Всемирным фондом памятников список ста мировых шедевров, которым грозит уничтожение уже в 2008 г. Нынешнее состояние замка, пишет еженедельник, действительно катастрофическое.

Андреевскую церковь, которая является частью Национального заповедника «София Киевская», передают на баланс Украинской автокефальной православной церкви, хотя проведение массовых богослужений может причинить вред памятнику, кроме того, холму, на котором стоит церковь, угрожает сдвиг, также ухудшает ситуацию строительство рядом с церковью, пишет издание.

О Киево-Печерской Лавре в “Комментариях” говорится, что из ее 65 объектов, переданных монастырю, уже более половины подвергнуты изменениям и перестройке, в результате строительных работ на территории заповедника и вокруг него на стенах церквей возникли трещины, под угрозой обвала находятся лаврские пещеры.

В десятку объектов, находящихся в критическом состоянии, еженедельник отнес также ряд известных историко-культурных памятников в различных регионах Украины.

В частности, усадьбу помещика Попова в Васильевке (Запорожская область), которую считают одной из жемчужин архитектуры, уступающей по красоте лишь Воронцовскому дворцу в Алупке. Однако из двенадцати объектов комплекса усадьбы девять находятся в аварийном состоянии.

Также речь идет о здании музея Богдана и Варвары Ханенко (Киев), который является раритетным для современной столицы Украины образцом городской усадьбы конца ХIХ столетия. Но вплотную к стенам музея собираются возводить жилую высотку с подземными паркингами.

Называет еженедельник и крепость «Окопы Святой Троицы», которая является уникальным военным и ландшафтным памятником XVII столетия, расположенным на стыке Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областей. Но от когда-то грозного фортификационного сооружения остались лишь отдельные строения, да и они разрушаются от хозяйственной деятельности.

Также “Комментарии” пишут о Клеванском замке (Ровенская область), построенном в 1475 году, который был передан в эксплуатацию строительной компании «Инвестжилстрой», которая взялась построить здесь туристический комплекс, но из-за нехватки средств в настоящее время замок окончательно уничтожается от атмосферных влияний.

Упоминаются и Дворец Радзивилов в Олице (Волынская область), который, по данным издания, может окончательно быть засыпан шлаками из котельной; усадьба Леопольда Кенига в селе Шаровка (Харьковская область), где расположен туберкулезный диспансер, и местные власти не имеет средств для содержания архитектурного памятника в надлежащем состоянии, и дом священника в Пархомовке, Киевская область, который из-за отсутствия средств у местной общины также почти полностью превратился в руины.