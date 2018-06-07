Какая цена на российский газ для Киева лучше: экономическая или политическая?

Конечно, ничего странного нет в том, что чем меньше времени остается до окончания года, тем более нервной становится обстановка в украинском политбомонде в связи с до сих пор неясными и весьма тревожными перспективами по стоимости импортного газа для Киева на 2009 год. Ведь цена вопроса – ни много, ни мало – экономическое благополучие и, значит, национальная безопасность страны.

Однако несколько удивляет, что в этой ситуации даже у первых лиц государства, по крайней мере, некоторых из них, и по сей день нет четкой позиции по данному вопросу. О чем стало, в частности, понятно из заявлений Президента Виктора Ющенко, сделанных им во время итоговой пресс-конференции в конце минувшей недели.

Ющенко уже не против политической цены на газ?

Так, если еще совсем недавно – перед визитом 28 июня премьер-министра Юлии Тимошенко в Москву – Виктор Андреевич настаивал в своих директивах на необходимости не политической, а исключительно экономической цены на российский газ, то теперь он допускает возможность уже обоих этих вариантов. «Особенностью сегодняшнего момента пока что остаются обстоятельства, когда мы еще можем анализировать на уровне выгод национальных политику административного повышения цены или политику перехода на формулу цены», - заявил по этому поводу журналистам глава державы. При этом он подчеркнул , что в политическом и экономическом подходе к ценообразованию на импортный газ есть как свои недостатки, так и преимущества. Однако, как считает Ющенко, «глобальный интерес заключается в том, что Украина, как и другие страны-потребители российского газа, являющиеся нашими соседями, на формульный подход переходят с 2011 года».

Из вышеприведенных слов Президента вытекает, что он, вроде бы, изменил свою точку зрения по газовой проблеме: она сделалась более близкой к позиции Юлии Тимошенко. Надо сказать, что первоначальное мнение Виктора Ющенко о необходимости чисто экономической цены газа для Украины уже на 2009 год представлялось весьма сомнительным. Поскольку цена в 400 долл. за 1 тыс. куб. м. (а примерно такая цена на российский газ для Киева является сейчас рыночной – в сопоставлении с ценами для других европейских государств) означала бы для украинской экономики даже не стагнацию, а глубокую рецессию - вследствие неизбежности в этом случае огромной инфляции, резкого увеличения импорта и снижения экспорта, быстрой девальвации гривни и прочих бед.

Впрочем, похоже, что далеко не по всем аспектам газовой проблематики взгляды Президента и правительства сходны. В частности, Виктор Ющенко критически оценивает возможность повышения Киевом ставки за транзит российского газа в Европу территорией Украины. Он посвятил этому вопросу немало времени, пытаясь изъяснить журналистам свои аргументы.

Неудобное правило транзитно-газового рычага

Глава государства рассказал, что по территории Украины перекачивается 126-130 млрд. куб. м. газа из России в Европу, при этом протяженность трубопровода чуть более 1 тыс. км. Из Средней Азии в Украину поставляется меньше газа – около 55 млрд. куб. м., но зато расстояние его транспортировки до украинской границы примерно вдвое больше – порядка 2 тыс. км. Поэтому от повышения тарифа за транзит российского газа Украиной, которое сразу же вызовет ответное увеличение ставки за доставку газа из среднеазиатских стран до российско-украинской границы, Киев, дескать, ничего не выигрывает.

При этом Виктор Ющенко подчеркнул, что вопрос повышения ставки за транзит российского и другого газа украинской территорией в европейские государства может возникнуть только при условии перехода на формульный расчет цены импортного газа для Киева.

Стоит отметить, что рассуждения Президента относительно длин газовых трубопроводов внутри Украины для российского газового транзита в Европу и от среднеазиатских стран до украинской границы, а также сделанные на их основании выводы про невыгодность для украинской стороны повышать транзитные ставки – отнюдь не новы. В прошлом весьма активно подобные доводы использовало и правительство Януковича, отвечая на критику тогдашней оппозиции за неравнозначное повышение цены на газ для Украины и ставки за транзит для России. Напомним, с января 2007 года газ для Украины подорожал на 37% - с 95 до 130 долл. за 1 тыс. куб. м., тогда как ставка за транзит российского газа украинской территорией в Европу повысилась всего на 6% - с 1,6 до 1,7 долл. за 1 тыс. куб. м. на 100 км.

Кстати, свое новое видение относительно поведения украинской власти в вопросах изменения транзитной ставки за прокачку российского газа территорией Украины изложил в тот же день, когда об этом рассказывал на итоговой пресс-конференции Виктор Ющенко, и бывший министр топлива и энергетики Юрий Бойко.

Он снова таки заявил, что Украина не может «повышать транзитную ставку у себя в стране, потому что таким же ответ будет со стороны среднеазиатских партнеров». Но теперь, считает Бойко, настало время вообще отходить от концепции закупки среднеазиатского газа – коль скоро он перестает быть дешевле российского. Если же отменить привязку к среднеазиатскому газу, то, по мнению экс-министра, аргументом украинской стороны в переговорах по газу с Москвой становится и вопрос ставки транзита уже российского газа по нашей территории, и вопрос украинских газовых хранилищ, и вопрос стоимости российского газа.

Как видим, и Президент Ющенко, и оппозиционное правительство предполагают при определенных условиях возможность повышения в будущем ставки за транзит российского газа, как аргумент в переговорах с Москвой о цене на газ для Украины. Отличие этой их позиции от мнения по данному поводу премьер-министра Юлии Тимошенко заключается лишь в том, что она уже давно заявляла о намерении именно так ставить вопрос в случае резкого повышения стоимости импортного газа.

Напомним, в январе этого года на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента глава украинского правительства рассказала, что, начиная с 2006 г., Россия подняла цены на газ в 3,5 раза. «С другой стороны, цены на транзит, которые Россия платит за свой экспорт в Центральную Европу, остались почти без изменений. Мы не должны придерживаться двойных стандартов. Если уж Россия хочет установить рыночные цены, то они должны распространяться на все товары и услуги - в том числе и на транзит и хранение газа в наших хранилищах», - сообщила она тогда. Кроме того, чуть ранее Юлия Тимошенко заявлялао возможности повышения тарифа за прокачку российского газа с теперешних $1,7 до $9,32 – то есть, почти в 5,5 раза!

Газовые интересы сторон – диаметрально противоположны

Переговоры же о цене на газ для Украины на 2009 год, конечно, будут очень непростыми. В то время как намерения всех заинтересованных сторон предельно ясны. Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, естественно, добиваются приближения цены на свой газ к среднеевропейской (минус затраты на транспортировку российской территорией).

К слову, в конце прошлой недели глава Газпрома Алексей Миллер таки подписал в Ашхабаде соглашение о принципах ценообразования на туркменский газ. И, хотя на сайтеупомянутой российской компании и появилась информация об этом визите Алексея Миллера и о его встрече с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым (во время предыдущего визита Миллера - 3 июня - Бердымухамедов его даже не принял), но никаких подробностей, кроме слов о «рыночных принципах ценообразования» и «долгосрочности контракта», там не содержится. Впрочем, в российских СМИ уже появилась информация (со ссылкой не неназванного источника в Газпроме) о некой сложной схеме ценообразования. Исходя из этих сведений, цена на туркменский газ может вырасти с нынешних $140 за тысячу кубометров до $295. Следовательно, на украинской границе он будет стоить $350-360, что почти соответствует европейской цене, и что лишь подтверждает обоснованность идеи об отказе Киева от среднеазиатского газа.

Ну а Украина крайне заинтересована в поэтапном переходе к европейским ценам на газ - чтобы смогла адаптироваться экономика. И, опять таки, неважно – российский это будет газ или среднеазиатский. К примеру, Беларусь и Молдова покупают именно российский газ, при этом согласно договоренностям с Москвой выйдут на среднеевропейские цены эти государства лишь в 2011 году. Киев же имеет не меньшие, а даже большие права на постепенное повышение цен, чем названные страны, поскольку именно благодаря украинским трубопроводу и уникальным украинским газовым хранилищам Газпром зарабатывает ежегодно десятки миллиардов долларов от экспорта своего газа в Европу.

Однако решение Москвы о поэтапном переходе Украины на европейские цены за российский газ – понятно, политическое. Пойдет российское руководство на такой, не выгодный ей с экономической точки зрения, шаг лишь при определенных условиях. И в этом заключается, пожалуй, главная сложность вопроса.

Московские благие авансы и угрозы

Заявления премьер-министра РФ Владимира Путина, сделанные им во время июньского визита в Москву Юлии Тимошенко прозвучали весьма обнадеживающе для Украины. Он, по крайней мере, подтвердил право Киева на постепенное повышение цены импортного газа. При этом остается лишь догадываться, каким способом смогла добиться благорасположения от своего российского коллеги Юлия Владимировна.

Но, как говорится, рано радоваться. Курирует внешнеполитические вопросы в Украине не премьер-министр, к тому же неизвестно как долго Тимошенко удержится в своем кресле. В условиях же все более обостряющейся политической борьбы и несогласованности действий разных ветвей украинской власти могут последовать такие шаги во внешней политике, которые напрочь отобьют охоту Москвы идти на какие-либо уступки в газовом диалоге.

Острым сигналом в этом плане стали недавние события в Украине и жесткая реакция на них Кремля. Напомним, в минувшую пятницу Посол Украины в Москве Константин Грищенко был приглашен в МИД России, где ему были высказаны очень резкие претензии российской стороны. Речь шла о «неуважительном отношении к руководству Русской православной церкви» в ходе мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Руси, о продолжающемся муссировании украинскими представителями вопроса о сроках пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и о «возмутительном» факте выдворения с территории Украины 25 июля Константина Затулина.

Пожалуй, для каждого очевидно, что на фоне описанных фактов удачное проведение украинским правительством переговоров о будущей цене на российский газ (завершить которые Виктор Ющенко призывает, к тому же, в течение месяца) представляется уже весьма проблематичным. Подобные события в Украине вполне могут положить конец тому радушию, которое еще недавно Кремль демонстрировал по отношению к украинскому премьер-министру. Со всеми вытекающими последствиями...

Юрий Глухов