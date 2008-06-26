Ющенко дал Тимошенко разнарядку на переговоры с Путиным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО получила директивы на газовые переговоры с Россией, в которых подчеркивается, что цена на газ должна быть согласована до 15 сентября.

Как передает корресподент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, он вчера общался с Ю.ТИМОШЕНКО и поставил в своих директивах ряд заданий. В частности, сказал Президент, на переговорах в России украинское правительство должно четко зафиксировать объемы поставок газа и завершить формирование баланса газа.

Президент отметил, что должны быть четко закреплены как объемы, необходимые для рынка Украины, так и объемы газа, который будет транспортироваться транзитом через Украину в Европу.

Также важным заданием является вопрос фиксации цены на газ. В.ЮЩЕНКО выразил пожелание, чтобы соответствующие переговоры были завершены в августе, максимум до 15 сентября. По его словам, это необходимо для того, чтобы при формировании государственного бюджета на 2009 год учитывать эту важную составляющую.

Глава государства отметил, что цена на газ должна быть понятной, а также должен быть понятным механизм ее формирования. «Чтобы цена была не политическая, а экономическая», - сказал В.ЮЩЕНКО. То же касается и фиксации цены на транзит газа, которая, по мнению В.ЮЩЕНКО, должна быть четко привязана к цене на газ.

Кроме того, Президент отметил, что во время переговоров в РФ необходимо четко зафиксировать то, что Украина должна присоединиться к переговорам по газу со среднеазиатскими странами в качестве третьей стороны.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в Москве состоится встреча сопредседателей Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии – премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО и главы правительства России Владимира ПУТИНА.