Алексий ІІ: единство российского православия никому не мешает

Единство православия под юрисдикцией Московского патриархата не препятствует полноценной жизни суверенных государств, являющихся приемниками Киевской Руси, заявил патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ Второй.

«Единство русского православия не может препятствовать полноценной жизни суверенных государств, являющихся приемниками Киевской Руси. Наша церковь с уважением относится к их суверенитету и заинтересована в укреплении и процветании их народов”, - сказал АЛЕКСИЙ Второй после божественной литургии, совершенной по случаю 1020-летия крещения Руси у памятника святому князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве совместно с патриархом Константинопольским ВАРФОЛОМЕЕМ Первым.

По словам АЛЕКСИЯ Второго, Русская православная церковь «открыта для самого тесного взаимодействия на основе евангельских ценностей с властями каждой из стран, в которой пребывает ее паства».

“Русская церковь создала все условия, чтобы Украинская православная церковь, возглавляемая Блаженнейшим митрополитом ВЛАДИМИРОМ, в полной свободе и ответственности исполняла бы пасторское попечение об украинском народе”, - отметил предстоятель РПЦ.

“Сегодня мы почувствовали единство святого православия - здесь, у памятника святому равноапостольному князю Владимиру”, - отметил АЛЕКСИЙ Второй.

Патриарх поблагодарил народ Божий за радушие, устроение нынешних торжеств и совместную молитву о том, чтобы "наши общие усилия помогали бы сохранению церковного единства, преодолению разделений".

Он приветствовал делегации поместных православных церквей, прибывших на торжества в Киев, и выразил надежду на содействие братских православных церквей мира "сохранению единства, целостности как нашей церкви, так и всего православия", передает РИА "Новости".