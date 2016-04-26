На Львовском медиафоруме презентуют интерактивную карту медиасобственности

Как сообщают организаторы форума, первый и второй день Медиафорума пройдут на стадионе Arena Lviv.

В четверг, 26 мая, продолжатся дискуссии с участием украинских расследователей Натальи Седлецкой, Дениса Бигуса, Дмитрия Гнапа, британского писателя Бена Джуди, немецкого журналиста Бориса Райтшустера и российского медиаменеджера Михаила Зыгаря. С докладом выступит журналист The New York Times Дэвид Гершенгорн. Председатель правления ГО «Телекритика» Наталья Лигачева и американский медиаэксперт Крейг Ла Мэй будут дискутировать о собственности. А Екатерина Горчинская, Наталья Гуменюк и Зураб Аласания будут говорить о том, какое общественное вещание нужно Украине.

Участникам IV Львовского медиафорума презентуют интерактивную карту медиасобственности. Первыми эксперты обнародуют информацию о медиасобственниках Львовщины, Одесщины, Харьковщины и Днепропетровщины. Проект осуществляют при поддержке Представительства ЕС и MYMEDIA.

Первый день завершится вручением Премии имени Александра Кривенко «За поступь в журналистике» и традиционной «Лекцией свободы».

В пятницу, 27 мая, участники посетят дискуссии и услышат доклады документалиста Евгения Афиниевского, Марка Челлинора, Тима Маклафлина, исследователя Гжегожа Пехоты, российского журналиста Константина фон Егерта, главреда журнала «Новое время» Виталия Сыча, эксперта Тамары Сурковой, редактора издания «Platforma» Юрия Марченко и других. Отдельные панели посвятят интерактивному сторителлингу и развитию региональных медиа.

«Я всегда был уверен, что без сильных независимых медиа в стране не может быть сильной демократии, а без сильной демократии не будет сильной экономики. Так как я живу и работаю в Украине, я чувствую ответственность за все процессы, здесь происходящие, и стараюсь прилагать максимум усилий для того, чтобы страна занимала не последнее, а первое место в регионе по экономическому развитию. Один из способов достижения этой цели — поддержка свободной журналистики в Украине. Любой бизнесмен, заинтересованный в росте капитализации своего бизнеса, должен быть заинтересован в сильных и свободных медиа», – говорит Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, которая в этом году выступила Генеральным партнером Форума.

Третий форумный день будет состоять из специализированных мастер-классов в разных локациях в центре города.

Ознакомиться с полной программой IV Lviv Media Forum можно на официальном сайте.

IV Lviv Media Forum состоится при поддержке Представительства ЕС в Украине, международного проекта «MYMEDIA», Национального Фонда в поддержку Демократии NED, Посольства США, проекта «У-МЕДИА» международной общественной организации «Интерньюз Нетворк».

Генеральный партнер — инвестиционная компания Dragon Capital.

Организаторы: ОО «Львовский медиафорум», Школа журналистики УКУ. При содействии Львовского городского совета.