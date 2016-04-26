В Запорожье предприниматели вышли на протест против коррупции на таможне

Как сообщают местные СМИ, причиной возмущения послужила, по словам запорожских предпринимателей, безнаказанность со стороны прокуратуры в отношении преступных действий чиновников, а так же сам факт коррупционной схемы поборов, в результате которой экспортеры и импортеры под угрозой срыва поставок вынуждены платить фиксированные взятки за оформление каждой таможенной декларации.

Как заявили протестующие, с предпринимателей собирают от 1000 - 1200 грн. за оформление импортных деклараций, 300 - 500 грн. экспортных, и это не считая того, что за незавышение таможенной стоимости при импорте таможенники вымогают от 800 до 1500 долларов США за декларацию.

К предпринимателям вышел и.о. начальника Запорожской таможни ГФС Белинский Александр Петрович. Он заявил, что готов выслушать и принять меры по заявлениям предпринимателей.

Как ранее сообщали местные и украинские СМИ, с начала 2016 года на взятке были пойманы три сотрудника Запорожской таможни - СБУ задержала заместителя начальника таможенного поста «Запорожье-Аэропорт» Виталия Первия, а буквально, через 2 месяца, двух руководителей Запорожской таможни: Богдана Шило и Владимира Слабышева.

Несмотря на заверения чиновника, протестующие заявили, что не верят в законное рассмотрение уголовных дел в отношении вышеуказанных сотрудников Запорожской таможни. Так, по их словам, уголовное дело в отношении Виталия Первия по непонятным причинам было переквалифицировано прокуратурой Запорожской области на более мягкую статью УК, в результате чего коррупционер отделался штрафом, в размере 22,5 тыс.грн. А Богдан Шило и Владимир Слабышев, после избрания судом меры пресечения в виде внесения залога буквально за считанные часы нашли 2 000 000 грн. и вышли на свободу.