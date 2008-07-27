Шварценеггер запретил калифорнийцам использовать транс-жиры

Калифорния стала первым штатом в США, где в розничной торговле и в ресторанах запретили гидрогенизированный жир (транс-жир), сообщает Би-Би-Си.

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал новый закон, который вступит в силу в 2010 году, "сильным шагом вперед к созданию здорового будущего".

За несоблюдение закона на территории штата Калифорния предусматривается штраф в размере от 25 до одной тысячи долларов.

Транс-жиры производятся искусственно путем гидрогенизации жидких растительных масел, которые превращаются в твердый жир. Транс-жиры используются во основном из-за их дешевизны, нейтрального привкуса в пище и продления годности продуктов.

Установлено, что употребление в пищу транс-жиров, которые часто используются в жареной пище и выпечке, связано с повышенным риском для здоровья, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы.

Калифорнийская ассоциация ресторанов против запрета, но, по словам ее представителя, оспаривать закон в суде не намерены. Частично это связано с тем, что некоторые рестораны уже начали исключать использование транс-жиров.