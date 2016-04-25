На Хмельнитчине задержали заместителя начальника полиции во время получения взятки

Как сообщили УНИАН в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, он через посредника потребовал от местной жительницы $1 тысячу за непривлечение ее к уголовной ответственности.

"Чиновник пытался обвинить женщину в краже, хотя все доказательства по делу указывали на то, что она не совершала этого преступления", - говорится в сообщении.

Женщина обратилась в Управление внутренней безопасности Нацполіції в Хмельницкой области. Правоохранители задокументировали неправомерные действия полицейского. Деньги мужчина получал в два этапа. Во время передачи второй части взятки должностное лицо было задержано вместе с его посредником.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 3-х лет.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля до суда в Одессе был направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника райотдела милиции, который в конце октября 2015 года получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме свыше 220 тысяч гривен за непринятие мер по привлечению к уголовной ответственности злоумышленников.