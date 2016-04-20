На Одесщине будут судить экс-милиционера за получение взятки в 220 тысяч

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, 18 апреля в Коминтерновский районный суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника райотдела милиции - начальника отдела общественной безопасности Коминтерновского райотдела милиции.

Установлено, что в конце октября 2015 года милиционер требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме свыше 220 тысяч гривень за непринятие мер по привлечению к уголовной ответственности злоумышленников.

Последние занимались хищением зерна из вагонов Одесской железной дороги.

В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО.

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