На Прикарпатье стихия разрушила частный дом: хозяин погиб

Сегодня ночью из-за сильных дождей в селе Витвица Долинского района Ивано-Франковской области произошел сдвиг почвы.

Вследствие этого был разрушен частный жилой дом, который стоял на холме, сообщили УНИАН в Долинской райгосадминистрации.

Хозяин дома (1965 г.р.) погиб, а его жене и матери удалось спастись.

На место происшествия выехали работники районного управления МЧС.