На Прикарпатье стихия разрушила частный дом: хозяин погиб
10:58, 25 июля 2008Общество
893 0
Женщины спаслись
Сегодня ночью из-за сильных дождей в селе Витвица Долинского района Ивано-Франковской области произошел сдвиг почвы.
Вследствие этого был разрушен частный жилой дом, который стоял на холме, сообщили УНИАН в Долинской райгосадминистрации.
Хозяин дома (1965 г.р.) погиб, а его жене и матери удалось спастись.
На место происшествия выехали работники районного управления МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter