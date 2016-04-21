Нападение на журналистов ТСН под стенами Лавры: полиция разыскивает злоумышленников (видео)

Два дня подряд на корреспондентов нападала охрана Киево-Печерской Лавры, передает ТСН.

Отмечается, что им не понравилось, что журналисты снимали гостей на роскошных авто, которые приехали поздравить наместника Лавры Павла с 55-летним юбилеем.

При этом спущенными колесами редакционного авто и угрозами не кончилось. Неизвестный разбил камеру и толкнул журналистку. Мужчина не обратил внимания ни на святое место, ни на то, что перед ним хрупкая девушка.

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"Устанавливаем сейчас тех, кто совершил это правонарушение. На данное время еще нужно установить автомобиль и кто там был. Свидетели допрошены", - заявили в полиции.

Напомним, 20 апреля во время съемок, которые велись под стенами Киево-Печерской Лавры, было совершено сразу два нападения на съемочные группы ТСН.