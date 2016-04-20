На журналистов ТСН во время съемок под стенами Киево-Печерской Лавры совершено сразу два нападения (видео)

Так, уже второй день к резиденции наместника Лавры Павла приезжают гости на роскошных авто, чтобы поздравить владыку с юбилеем, празднование которого длится со вчерашнего дня.

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"Первая съемочная группа, которая сегодня днем работала над сюжетом на территории Лавры, попала «под горячую руку» охранников одного из VIP-гостей владыки. Увидев журналистку и оператора, которые вели законную съемку в общественном месте, охранник начал наносить удары по камере, пытаясь выбить ее из рук оператора. Впоследствии к нему присоединилась целая группа мужчин, которые, не представляясь, угрожали съемочной группе, и препятствовали его работе", - сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала 1+1.

Как отмечается, во второй раз нападение на другую съемочную группу осуществили помощники Павла, которые, подъехав на автомобиле класса «люкс», ударили оператора дверями, и с нецензурной бранью бросились к нему, чтобы ударить по камере.

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"В результате нападения мужчинам удалось повредить объектив техники и сорвать микрофон, после чего нападавшие скрылись в корпусе, где находится резиденция владыки Павла. После того, как журналист и оператор вызвали полицию, полицейских вышел другой мужчина, который отрицал нападение, и умышленно давал ложные показания представителям правоохранительных органов", - подчеркивается в сообщении.

"Мы возмущены наглым и абсолютно неприемлемым поведением по отношению к журналистам ТСН, которое мы наблюдаем уже второй день подряд на территории Лавры. Ситуация, когда журналистам или рядовым гражданам наносят телесные повреждения, угрожают и ломают технику не просто недопустима, но и ставит под вопрос моральные принципы подобных «священнослужителей». Прикрываясь духовными ценностями и церковью, эти люди позволяют себе не только словесные оскорбления, но и применяют физическую силу. Более того, обидно, что такое происходит во время Великого поста", - прокомментировал директор департамента новостей Сергей Попов.