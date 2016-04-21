В России назвали суд над Савченко "внутренним" делом и заговорили об "абсурдных требованиях" Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Это бесперспективные попытки, но попытки очень показательные, по вмешательству в наши внутренние дела. Работа и в дальнейшем будет строится только в правовом поле России", - сказал Долгов.

По его словам, со стороны Украины были сделаны "абсурдные требования" в контексте судебного процесса по делу Савченко, которые напрямую нарушают принцип верховенства права.

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Долгов также сожалеет, что к этим попыткам подключились Западные страны. "Некоторые из них пытаются игнорировать в данном случае принцип независимости судебной системы, который они так блюдут по отношению к собственным государствам, но пытаются отказать в этом Российской Федерации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию.

22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые погибли уже после того, как украинку захватили в плен.