В Минобороны говорят, что коммунисты купились на резерв

Действия пикетчиков никоим образом не повлияли на проведение основной фазы украинско-американских миротворческих учений “Си Бриз – 2008” в районе озера Донузлав.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Управления пресс-службы Минобороны.

“Сегодня, 24 июля, некоторые телевизионные каналы и информационные агентства сообщили о якобы удачной попытке срыва пикетчиками проведения одного из основных этапов двусторонних украинско-американских военно-морских учений с приглашением других стран “Си Бриз-2008”, который проходил в районе озера Донузлав”, – говорится в заявлении.

В связи с этим Минобороны заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

Как сообщили в военном ведомстве, в соответствии с планом проведения береговой фазы учений “Си Бриз-2008” командиром многонационального миротворческого батальона был определен резерв в составе взвода морской пехоты ВМС Украины на трех бронетранспортерах. Этот взвод находился в определенном командиром батальона позиционном районе неподалеку от палаточного городка пикетчиков, и в высадке десанта и проведении миротворческой операции по эвакуации некомбатанта не участвовал.

Заметив бронетехнику, пикетчики собрались возле нее, и начали проведение митинга.

В Минобороны также отметили, что “украинские морские пехотинцы, которые находились во всех трех БТРах, никоим образом не отвечали и не поддавались на, преимущественно, провокационные действия со стороны пикетчиков”.

“Получив по радиосвязи команду от командира батальона изменить позиционный район, бронетранспортеры отправились к новому месту назначения”, - подчеркнули в военном ведомстве.

По информации Минобороны, с 7 до 9 часов утра, то есть еще до того, как пикетчики начали митинг возле трех незадействованных в активной фазе учений БТРов, десантные корабли ВМС Украины “Константин Ольшанский” и ВМС Грузии “Атия” успешно провели высадку морского десанта в районе озера Донузлав. Морские пехотинцы Украины, Грузии и Македонии, которые входили в состав многонационального миротворческого батальона, успешно отработали все практические действия миротворческой операции по эвакуацию некомбатанта.

“Таким образом, действия пикетчиков никоим образом не изменили и не “сорвали” план проведения одной из основных фаз двусторонних украинско-американских военно-морских учений с приглашением других стран “Си Бриз-2008”, которая проходила в районе озера Донузлав”, - подытожили в Министерстве обороны.

Как сообщал УНИАН, активисты ряда политических сил развернули в Крыму «Антинатовское сопротивление» в знак протеста против проведения на территории автономии «Си Бриз-2008».

Депутат крымского парламента, лидер прогрессивных социалистов Крыма Валерий ИВАНОВ заявил, что антинатовский палаточный лагерь установлен в районе пгт Новоозерное на побережье озера Донузлав, еще один лагерь - в Симферополе. Кроме того, агитпосты установлены на трассе Черноморское-Евпатория, Армянск-Симферополь, Керчь-Симферополь и др.