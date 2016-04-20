Оккупационные власти Крыма отменили первомайские демонстрации и митинги

13:28, 20 апреля 2016
Общество
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"Власти" оккупированного Крыма решили отказаться от проведения первомайских демонстраций и митингов.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Он объяснил данное решение тем, что в нынешнем году день 1 мая совпадает с праздником Пасхи.

"Многие из вас проведут ночь накануне 1 мая в храмах на пасхальных богослужениях, многие будут праздновать Светлое Христово Воскресение в семейном кругу", - отметил Аксенов.

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Поэтому оккупанты не планируют в этом году проведение демонстраций и митингов на 1 мая.

"Глава" аннексированного полуострова заявил, что официальных торжеств не будет, но граждане могут сами решить для себя, как они отметят праздник.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил признать в качестве экстремизма отрицание итогов так называемого "референдума о присоединении Крыма к РФ".

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