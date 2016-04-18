В СК РФ предлагают считать экстремизмом отрицание "референдума" в Крыму

Об этом пишет "Коммерсантъ-Власть".

"Определенные особенности экстремистской деятельности сложились в Крымском федеральном округе, где делаются попытки сформировать антироссийские настроения, путем фальсификации сведений о исторических фактов и искажения трактовки современных событий поставить под сомнение результаты референдума о присоединении Крыма к Российской Федерации", - отметил Бастрыкин.

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"С учетом изложенного, представляется необходимым дополнить "понятие экстремистской деятельности (экстремизма) таким проявлением как отрицание итогов всенародного референдума", что содержится в Федеральном законе" О противодействии экстремистской деятельности, - подчеркнул Бастрыкин.