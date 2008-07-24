Пустят ли УКГЦ отмечать Крещение Руси со всеми?

Патриарх Украинской Греко-Католической Церкви кардинал Любомир ГУЗАР подчеркивает необходимость единения христианских церквей, особенно в дни празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя по просьбе журналистов заявления представителей УПЦ Московского патриархата о присутствии на Богослужении исключительно канонических церквей, ГУЗАР заметил, что вопрос каноничности очень важный, но значительно важнее единство, которое происходит от Бога.

Он подчеркнул, что Божьи законы намного важнее человеческих.

«Мы являемся христианами, поэтому должны как христиане решать наши дела, – по-Божески», - сказал ГУЗАР.

Он также отметил, что все христианские церкви должны сойтись вместе, «если мы этого не сделаем, то все эти празднования ничего не стоят, они должны иметь одну единственную цель – объединение вокруг Божьих законов».

ГУЗАР также рассказал, что его церковь хотела бы принимать участие как в государственных мероприятиях, так и в молитвах по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси.

«Если нас там захотят, если будут искренне молиться, мы также хотели бы там быть. Молиться никогда не во вред», - сказал он.