Прокуратура определится с обжалованием приговора Александрову и Ерофееву после его изучения
Прокуратура принимет окончательное решение о возможности подачи апелляции на решение суда после изучения приговора, вынесенного российским спецназовцам Александру Александрову и Евгению Ерофееву.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил прокурор Игорь Нимченко.
Он отметил, что оправдание Александрова и Ерофеева по трем пунктам обвинения не имеет для прокуратуры принципиального значения, поскольку эти статьи по мере наказания поглощались другими, более тяжелыми.
“Но окончательное решение (относительно обжалования - УНИАН) мы примем, когда внимательно изучим приговор”, - сказал Нимченко.
Отвечая на вопрос журналистов, устраивает прокуроров такой приговор, Нимченко сказал: “У меня такое впечатление, что мы свою работу сделали хорошо”.
Как сообщал УНИАН, Голосеевский райсуд Киева сегодня, 18 апреля, вынес приговор Александрову и Ерофееву. Их приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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Суд признал Александрова и Ерофеева виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины - ведение агрессивной войны (статья 437), участие в террористической организации (статья 258-3), совершение террористического акта, приведшего к смерти человека (статья 258 часть 3).
В то же время по трем статьям УКУ суд оправдал Александрова и Ерофеева. Это контрабанда оружия (статья 201), ношение оружия без разрешения (статья 263), нарушение правил пересечения границы временно оккупированных территорий (статья 332-1).
Прокуратура просила признать их виновными по всем шести вышеуказанным статьям УК и назначить наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества и запретом в течение трех лет занимать должности в силовых структурах после отбывания наказания.
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Двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова задержали силы АТО 16 мая 2015 года в Луганской области.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.