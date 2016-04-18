В РФ считают состояние здоровья Савченко удовлетворительным

Об этом говорится в ответе уполномоченного по правам человека в Ростовской области РФ на обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с просьбой оказать содействие в предоставлении украинской пленнице необходимой медицинской помощи, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского омбудсмена.

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В частности, как отметила Лутковская, в течение последней недели она дважды обращалась к коллеге из Российской Федерации с просьбой допустить к Савченко украинских врачей.

«Учитывая то, что не было никакого ответа, я обратилась к коллеге из Ростовской области. Сегодня я получила неутешительный ответ. Ведь, по словам адвоката Надежды Савченко, сейчас она в критическом состоянии, этапирование равноценно смерти», – отметила Лутковская.

В письме также говорится, что Савченко, которая объявила сухую голодовку, отказалась от медицинского обследования российскими врачами.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину. По данным адвокатов летчицы, Савченко находится в тяжелом состоянии.