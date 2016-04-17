Савченко находится в чрезвычайно истощенном состоянии - адвокат

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков. "Если бы вчера сестра Надежды - Вера - не уговорила ее согласиться на капельницы, ее состояние было бы совсем тяжелым. Ее силы на пределе, она истощена", - отметил он.

Читайте такжеСМИ: Савченко до 20 апреля согласилась на ежедневные капельницы для поддержания здоровьяАдвокат добавил, что сейчас есть "более-менее четкие основания полагать, что она продержится еще несколько дней, до того момента, пока мы получим более четкое понимание относительно перспектив ее обмена".

"Это мы можем понять, исходя из того, как в понедельник завершится процесс над ГРУшниками Александровым и Ерофеевыим. Или же если после него дипломаты Украины и РФ дадут понять, что они согласовали условия обмена, и это значит, что мы на финишной прямой. Или же - что мы снова в тупике и нам заново надо будет искать способы влияния на власть РФ", - пояснил Илья Новиков.

Он отметил, что "если вдруг окажется, что к обмену будет не готова российская сторона, это будет означать, что они просто пытаются затянуть время". "Поскольку предыдущие договоренности не предполагали такого развития событий, думаю, можно будет ожидать нового вмешательства европейских и американских политиков", - добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 22 марта российский суд приговорил Надежду Савченко до 22 лет заключения. 5 апреля этот приговор вступил в действие, а 6 апреля украинка начала сухую голодовку.